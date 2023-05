Filmé de près par la réalisation italienne, le champion du monde semblait expliquer, gestes à l'appui, qu'Alex Kirsch et Mads Pedersen lui avaient coupé la route, provoquant sa chute. Ce qui est en partie vrai mais l'accident aurait été évité si le leader du Wolfpack n'avait pas tourné la tête de l'autre côté, à ce moment-là, perdant sa concentration l'espace d'une seconde.

Steven De Jongh, directeur sportif chez Trek-Segafredo et... ancien poisson-pilote de l'équipe de Lefevere, a expliqué à nos confrères du Nieuwsblad ce jeudi matin que le Brabançon s'est excusé auprès de Kirsch et Pedersen, hier soir. "Remco a présenté ses excuses à Alex et Mads après avoir vu les images d'en haut. L'accident a été très malheureux, on peut comprendre sa frustration."

L'incident semble donc clos.