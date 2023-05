Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de Soudal Quick-Step, le médecin de l'équipe a donné des nouvelles du coureur. Après avoir d'abord expliqué qu'il n'y avait globalement pas de problème lié à la première chute, il a ensuite évoqué la seconde.

”Il a beaucoup de douleur du côté droit, il a un gros hématome et une contraction du muscle. Il a aussi un problème à son sacrum (ndllr : os situé entre la colonne vertébrale et le coccyx) mais on espère qu’avec un bon massage, un traitement ostéopathique et une bonne nuit de sommeil, il ira mieux. On verra demain matin. Cela prendra quelques jours avant que son hématome s’en aille mais on espère que sa contraction musculaire disparaîtra plus rapidement. Il aura des difficultés demain”, a expliqué le médecin de l’équipe dans une vidéo.