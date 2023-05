Un chien a causé la première chute de Remco Evenepoel: Gilbert et Lampaert ont connu ça

Si notre compatriote et le Néerlandais avaient également eu plus de peur que de mal, le Flandrien avait fait part de son mécontentement sur les réseaux sociaux. "Il y a eu une chute dans le peloton à cause d'un chien, avait-il écrit. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, gardez votre chien à la maison, s'il vous plaît !"

À lire aussi

Agostinho en est mort

Si ces fois-là, les chutes n'eurent pas de fâcheuses conséquences, des chiens ont parfois provoqué le pire. En 1984, le Portugais Joaquim Agostinho perdit la vie après avoir percuté un chien. Récemment, Thierry Gouvenou, le directeur technique du Tour de France, s'est exprimé sur le sujet dans les colonnes du Parisien. "Même tenus en laisse, les chiens peuvent être extrêmement dangereux au passage des coureurs, dit-il. Il ne faudrait jamais venir avec un animal. Le bruit et l'excitation des gens peuvent les rendre très nerveux et même un chien très calme quelques instants plus tôt peut devenir irrationnel face au peloton."

Un cheval, des vaches, des moutons et… une antilope

D’autres animaux ont aussi provoqué des chutes. Lors du Dauphiné 2011, deux vaches avaient foncé sur Mikel Landa, qui s’était relevé avec une fracture de la clavicule. Onze ans plus tôt, Erik Zabel avait été… poursuivi par un poney durant Gand-Wevelgem. Demi Vollering a, elle, croisé la route d’un cheval cette année aux Strade Bianche. Heureusement, il ne quitta pas sa trajectoire et elle put continuer la sienne sans problème. Pour leur part, les coureurs présents à la Vuelta en 2020 eurent la surprise de voir quelques poneys leur barrer la route. Ils durent faire un grand virage pour les éviter. La même mésaventure eut lieu durant l’Antwerp Port Epic quand des moutons décidèrent de traverser un chemin empierré. Heureusement, sans casse.

On se souvient également que, l’an dernier, aux championnats du monde, des… oiseaux avaient attaqué des coureurs et, notamment, Bauke Mollema qui était en plein contre-la-montre.

Enfin, un mountainbiker sud-africain a avoué avoir eu la peur de sa vie en 2011 lorsqu’en pleine course, il se retrouva au sol après l’attaque violente d’une antilope. Les images, spectaculaires, prises par un de ses équipiers, avaient fait le tour du monde.

Espérons que ce genre de mésaventure n’arrivera plus d’ici l’arrivée à Rome, le dimanche 28 mai.