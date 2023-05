Roglic est prêt à en découdre avec Evenepoel au Giro: “Je m’attends à une grande bataille ce vendredi”

Si Remco Evenepoel s’est montré confiant ce jeudi soir, assurant même qu’il sentait “Roglic nerveux”, le Slovène affirme pour sa part être prêt pour “une belle bataille”. “Beaucoup de gars parlent de cette étape, j’ai hâte d’y être” a-t-il sobrement ajouté dans le communiqué de son équipe.

Son directeur sportif Marc Reef a assuré que la Jumbo-Visma “a un plan” pour cette septième étape : “Les coureurs du classement vont se tester, ils ne peuvent plus se cacher”, dit-il. Il est vrai que les grimpeurs rongent leur frein depuis six jours et certains ont déjà perdu beaucoup de temps dans le chrono, les cassures et les chutes. “Nous pensons que les cinq derniers kilomètres de la montée finale seront décisifs. Primoz fait bonne impression, donc nous sommes confiants pour l’étape de demain. Il a chuté mercredi mais il a bien récupéré.”

Verra-t-on la Jumbo-Visma contrôler la course pour faire attaquer Roglic dans l’ascension finale ? Ou ces déclarations ne sont-elles que du bluff ? On aura la réponse ce vendredi après-midi…