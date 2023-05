Evenepoel reste ambitieux malgré sa perte de temps au Giro : “Demain je veux enfoncer le clou et gagner l’étape”

Distancé par Primoz Roglic, Tao Geoghegan Hart et Geraint Thomas en fin d’étape ce samedi, Remco Evenepoel a perdu 14 secondes sur trois grands rivaux dans la course à la victoire finale du Giro. “On savait que ce serait une dure journée. Évidemment on espère toujours ne pas perdre de temps mais aujourd’hui c’était mon tour de laisser filer quelques secondes. La vie continue”, relativisait le Brabançon durant son décrassage.