Giro: une 8e étape très piégeuse (Direct à 15h30)

La huitième étape du Giro emmènera les coureurs à Fossombrone, ce samedi. Avec deux ascension de 4e catégorie et une ascension de 2e catégorie dans le final, et surtout beaucoup de petites routes et des descentes sinueuses. De quoi déboucher sur un nouveau chaos en cas de pluie ? Les favoris devront en tout cas être très vigilants en tête de peloton.