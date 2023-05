Giro 2023 : Remco Evenepoel était-il obligé d’abandonner après avoir été contrôlé positif au Covid ?

À lire aussi

Mais était-il obligé de quitter l’Italie ? N’aurait-il pas pu tenter de mordre sur sa chique et profiter du jour de repos puis des étapes plus "faciles" en début de semaine pour essayer de guérir sans perdre de temps au classement général ? Le règlement de l’UCI a en effet été allégé depuis juin 2022, et n’oblige plus les coureurs à abandonner dès qu’un test s’avère positif. Comme le montre ce document de l’UCI du 13 janvier 2023 relatif aux cas de Covid-19 sur les grands Tours, “dans le cas d’un test positif au Covid-19 dans une équipe (coureurs ou membres), la décision d’isoler et de retirer le sujet de la course sera prise de façon collégiale par le médecin de l’équipe concernée, le médecin de l’événement et le directeur médical de l’UCI”.

À lire aussi

Il fallait protéger Remco... et les autres

Du coup, l’annonce de l’abandon de Remco Evenepoel a-t-elle été automatisée à partir du moment où le résultat du test s’est révélé être officiel ? Selon le papa du champion du monde, Patrick Evenepoel, la réflexion de l’équipe sur le sujet ne dépendait que d’un homme : “Quand le médecin de l’équipe (Toon Cruyt) dit stop, on arrête, tout simplement…”

D’ailleurs, Patrick Lefevere, le patron de l’équipe, appuyait dans le sens de son médecin sur Twitter : “Vous ne savez jamais ce qui se passe dans votre corps. Aucun risque”.

Cela aurait sans doute été mal vu de la part d'autres coureurs du peloton de devoir rouler aux côtés d'un Remco contaminé...