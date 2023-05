Remco Evenepoel va-t-il mettre le cap sur le Tour de France ? Les pour et les contre

Si le Brabançon a désormais neuf jours de course intense dans les jambes et une infection au Covid à soigner, il sera, espérons-le, vite remis sur pied et toujours relativement frais pour se tourner vers d’autres objectifs. Avec une question centrale : son nouveau programme de course l’emmènera-t-il sur les routes du Tour de France dès cette saison ?

Les pour : il est prêt

Patrick Lefevere, Remco Evenepoel et l’entourage du coureur vont forcément prendre le temps de la réflexion, après avoir digéré l’abandon du maillot rose. On sait que le manager du Wolfpack est du genre prudent lorsqu’il s’agit d’établir un plan pour un jeune talent comme Remco Evenepoel mais cela a-t-il encore vraiment du sens de le protéger d’une participation au Tour de France ?

Ces derniers mois, Remco a tout renversé sur son passage, remportant la victoire dans chacun des grands objectifs qu’il s’était fixé : Liège-Bastogne-Liège, la Vuelta et le championnat du monde en 2022, puis Liège-Bastogne-Liège 2023. Cet abandon au Giro est son premier contre-temps depuis de nombreux mois et Lefevere lui-même a reconnu à plusieurs reprises que Remco était encore plus précoce qu’il ne le pensait.

En dominant la première semaine du Giro malgré deux chutes et une infection au Covid qui l’aura forcément pénalisé ce week-end, le coureur a prouvé qu’il avait les épaules pour se frotter à la plus grande course du monde dès cette saison. D’autant plus que se rendre sur la Grande Boucle n’est pas incompatible avec son autre grand objectif de fin d’année : les championnats du monde qui se dérouleront début août. On sait notamment que Wout van Aert ambitionne de briller à la fois dans l’Hexagone et à Glasgow.

Rappelons enfin que Remco Evenepoel a 23 ans et qu’un certain Tadej Pogacar a remporté son premier Tour de France à 22 ans.

Les contre : l’équipe n’est pas prête

S’il devait se présenter au grand départ à Bilbao le 1er juillet prochain, Remco Evenepoel ferait évidemment partie des favoris à la victoire finale. Ou au moins à une place sur le podium à Paris. Mais son équipe serait-elle à la hauteur de cette ambition ? Sur cette première semaine du Giro, on a parfois eu des doutes à ce sujet et Patrick Lefevere a l’ambition de recruter en conséquence durant les prochains mois, en vue du Tour 2024.

Van Wilder, Vervaeke, Hirt ou encore Cattaneo sont maintenant “coincés” sur le Giro, où ils vont tenter de prendre leur chance quand elle se présentera pour offrir une troisième victoire d’étape au Wolfpack. La garde rapprochée de Remco sortira forcément de ce Giro avec moins de fraîcheur que son leader ou que les gardes du corps de Pogacar et Vingegaard, qui sont actuellement en stage en altitude.

N’oublions pas non plus que d’autres coureurs sont prévus sur le Tour de France. Julian Alaphilippe doit y recevoir carte blanche sur plusieurs étapes qui lui conviennent, notamment en première semaine. Un train de sprint doit également se mettre en place autour de Fabio Jakobsen ou Tim Merlier. On ne sait pas encore qui du Néerlandais ou du Belge partira à la chasse aux étapes mais dans les deux cas, Soudal Quick-Step s’alignera avec l’un des cinq meilleurs sprinters du monde. Or, on sait qu’il est difficile de jouer sur tous les tableaux quand on emmène un leader qui vise un bon classement final à Paris.

Si Remco Evenepoel a souvent la priorité au moment d’établir le calendrier des leaders du Wolfpack, on imagine mal Lefevere expliquer à Merlier et Jakobsen qu’ils seront tous les deux privés de Tour de France après avoir été privés de Giro. Et si Alaphilippe n’avait pas hésité à se mettre au service de son équipier belge à la dernière Vuelta, il serait logiquement déçu de ne pas avoir la possibilité de jouer sa carte dans son tour national…