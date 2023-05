Pascal Ackermann remporte la 11e étape du Giro au sprint, encore de nombreux abandons dans le peloton dont Geoghegan Hart

L'étape, la plus longue de ce Giro avec un total de 219 kilomètres, a été animée par six coureurs : le Belge Laurenz Rex, Veljko Stojnic, Alexander Konyshev, Thomas Champion, Diego Pablo Sevilla, et Filippo Magli. Notre compatriote, 9e de Paris-Roubaix cette année, a été le dernier à se faire reprendre à cinq kilomètres de la ligne. Malgré une tentative de Charlie Quartermann à trois kilomètres de la ligne, un sprint massif était inévitable.

Geraint Thomas conserve le maillot rose devant Primoz Roglic mais a perdu son équipier Tao Geoghegan Hart suite à une chute qui a mis les trois coureurs au tapis. Si les deux premiers ont pu réintégrer le peloton, le troisième a dû être évacué en ambulance.

Quelques hectomètres plus loin, l'Espagnol Oscar Rodriguez est également tombé de manière impressionnante et a dû abandonné.

Avant même le début de l'étape, huit autres coureurs avaient également abandonné dont quatre membres de l'équipe Soudal-Quick Step (Cattaneo, Vervaeke, Hirt et Cerny).