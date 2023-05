Giro : membre de l’échappée matinale, Nico Denz s’adjuge la 12e étape dans un sprint à trois

À environ 90 km de la ligne d’arrivée, le groupe de tête a quelque peu explosé, et quatre coureurs se sont détachés : Nico Denz (Bora Hansgrohe), Sebastian Berwick (Israel – Premier Tech) , Alessandro Tonelli (Green Project-Bardiani) et Tom Skujins (Trek-Segafredo). Leur avance a rapidement grandi, atteignant les 3 minutes.

Dans la dernière difficulté du jour, le Letton Skujins a tenté de lâcher une première fois ses adversaires à 32 km de l’arrivée. Il a réussi à faire craquer Tonelli, mais Denz et Berwick ont tenu bon. Derrière, Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) faisait le forcing avec quelques autres membres de l’échappée matinale pour se rapprocher des hommes de tête, mais sans y parvenir. Seul Marco Frigo (Israel – Premier Tech) a réussi à se rapprocher quelque peu, avant d’être repris par ses anciens compagnons d’échappée à une douzaine de kilomètres de la ligne.

Nico Denz, Sebastian Berwick et Tom Skujins se sont donc joué la victoire au sprint. C’est finalement l’Allemand qui s’est imposé. Il s’agit de sa première victoire sur un grand Tour. Skujins a terminé 2e et Berwick complète le podium.

Le peloton, avec tous les favoris, a franchi l’arrivée plus de huit minutes plus tard. Il n'y a pas de changement en tête du classement général et Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) conserve la tunique rose.

À noter que quatre coureurs ont abandonné ce jeudi : Alessandro Covi n’a pas pris le départ de la 12e étape, tandis que Kaden Groves, Michaël Cherel et le Belge Harm Vanhoucke ont quitté la course en cours d’étape.

L’ancien porteur du maillot rose Andreas Leknessund (Team DSM) a lourdement chuté, mais est reparti. Son équipe n’a pas communiqué sur les conséquences de cette chute.