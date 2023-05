Giro : Thibaut Pinot moqué par le patron d’une équipe adverse, Lance Armstrong s’en mêle

”Fier de voir que Ben Healy a félicité le vainqueur et n’est pas allé pleurer dans les médias sur le fait que la vie est parfois injuste. Belle attitude. Belle personne. Beau coureur”, a donc tweeté Vaughters, visant directement Pinot qui s’était plaint, vendredi à l’arrivée de la 13e étape à Crans-Montana, du comportement de ses compagnons d’échappée.

Deuxième derrière le vainqueur Einer Rubio (Movistar), le Français avait regretté que Rubio et Jefferson Cepeda (EF Education EasyPost) aient calculé chaque coup de pédale alors que lui était généreux dans l’effort. “Je ne comprends pas comment on peut espérer gagner en courant de cette manière. Si je ne roule pas, on fait du surplace… Cepeda a été une grosse épine dans le pied. Mais quoiqu’il arrive, je ne voulais pas qu’il gagne, j’aurais mis mes tripes pour cela”, s’était-il agacé devant les journalistes après l’arrivée.

Des reproches que Jonathan Vaughters considère comme des pleurnichements, comme le laisse entendre un autre tweet publié en commentaire du premier : “Pas sûr que Thibaut Pinot puisse lire ceci à travers ses larmes”.

Le Français ne s’est pas laissé faire et a réagi d’un “Qui êtes-vous ?”, avant que… Lance Armstrong ne vienne se mêler de l’affaire. Ancien équipier de Vaughters chez US Postal, le septuple vainqueur déchu du Tour de France a répondu à Pinot que le patron d’EF n’était qu' "un putain de clown”.

Les relations entre les deux Américains, qui se connaissent de longue date, sont tendues depuis des années. Jonathan Vaughters est un de ceux qui ont témoigné contre Armstrong auprès de l’agence américaine anti-dopage.