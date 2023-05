Encore des abandons au Giro : La Soudal-Quick Step réduite à deux coureurs !

”Je suis malade depuis quelques jours et cela ne va pas en s’améliorant. Avec l’équipe, nous avons décidé d’arrêter maintenant et de rentrer chez moi pour me rétablir”, a écrit Clarke qui s’était illustré dans ce Giro lors de la 6e étape par une longue échappée avec Alessandro De Marchi en direction de Naples. Ils n’avaient été repris qu’à moins de 300 mètres de la ligne d’arrivée.

Clarke occupait la 82e place du classement à 1h51 : 15 du Français Bruno Armirail (Groupama-FDJ), le porteur du maillot rose.

Davide Ballerini (Soudal – Quick Step), lui aussi malade, annonce son abandon

Davide Ballerini abandonne le Tour d’Italie. L’Italien de la formation belge Soudal – Quick Step est comme beaucoup d’autres coureurs avant lui malade, a révélé sur Twitter son employeur.

Il ne reste plus que deux coureurs de Soudal – Quick Step au départ de la 3e semaine et de la 16e étape montagneuse, Sabbio Chiese – Monte Bondone (203 km), qui sera donné ce mardi à 11h05, à savoir nos compatriotes Ilan Van Wilder (16e à 7:32) et Pieter Serry (65e à 1h28 : 04).

Ballerini occupait la 89e place du général à 2h04 : 22 du Français Bruno Armirail (Groupama-FDJ).

Amanuel Ghebreigzabhier, troisième non-partant de la 16e étape

En plus de l'Australien Simon Clarke (Israel-Premier Tech) et de l'Italien Davide Ballerini (Soudal - Quick Step), un troisième coureur n'a pas pris le départ de la 16e étape du Tour d'Italie, mardi: l'Erythréen Amanuel Ghebreigzabhier, a annoncé son équipe Trek-Segafredo.

Victime d'une chute, la journée de repos ne lui a pas permis de récupérer suffisamment. Il souffre des côtes. Ghebreigzabhier était 76e du classement à 1h43:18 du Français Bruno Armirail, le maillot rose.

Il y avait 129 coureurs au départ de Sabbio Chiese. L'arrivée sera jugée au sommet du Monte Bondone après 203 km.