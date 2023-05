Dans la première partie de l'étape, 26 coureurs ont réussi à intégrer la bonne échappée, sur les bords du lac de Garde. On y retrouvait notamment Aurélien Paret-Peintre, le plus dangereux au classement général, qui ne pointait qu'à 4'30" de Bruno Armirail. Mais aussi Jack Haig, Patrick Konrad, Derek Gee, Carlos Verona, Filippo Zana ou Diego Ulissi. Aucun Belge ne fait partie de ce groupe. Pis, Laurens De plus, le mieux placé de nos compatriotes au classement général, est tombé en début d'étape.

Dans la montée de Matassone à un peu moins de 100 kilomètres de l'arrivée, les deux coureurs Astana de l'échappée Cristian Scaroni et Vadim Pronskiy ont faussé compagnie aux autres échappés et ont rapidement pris 2'30" d'avance sur leurs poursuivants.

Dans la montée suivante, le peloton a fortement accéléré grâce aux équipiers de Primoz Roglic et de nombreux coureurs ont été distancés. Le groupe de contre lui aussi accélérait et revenait sur le duo Scaroni-Pronskiy à 50 kilomètres de la ligne.

Dans l'ascension finale, l'écart baissait plus rapidement sous le travail des équipiers de Roglic, ensuite relayés par ceux d'Almeida.

