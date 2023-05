Tout d’abord, le champion du monde commence par une bonne nouvelle : “Après les examens médicaux de ce lundi, j’ai reçu le feu vert pour reprendre l’entraînement et me fixer de nouveaux objectifs”, a-t-il expliqué, remerciant au passage sa femme Oumi, ses parents et son équipe Soudal-Quick Step pour leur soutien ces derniers jours.

Il est ensuite revenu sur son abandon au Giro : “Il s’agit sans aucun doute de l’un des échecs les plus difficiles de ma carrière encore très courte. Quitter la course avec une infection au COVID-19 a été une fin très brutale de ce qui aurait pu être une belle histoire”, a déclaré le Brabançon qui a ensuite évoqué tous les sacrifices pour arriver dans la meilleure forme possible au départ de ce Tour d’Italie. “6 mois de préparation complète pour cette seule course. Des sacrifices, de longues journées sous la pluie, de longues périodes loin de la maison. Tout se passait comme prévu, mais c’est ainsi que va le sport. Les hauts et les bas font partie de notre travail et je peux l’accepter sans aucun problème.”

Enfin, le champion du monde a lourdement condamné les commentaires, parfois haineux, qu’il a reçus après son abandon : “Je ne suis pas du genre à me cacher ou à avoir peur de perdre. Je m’adresse donc à ceux qui pensent cela. Les derniers jours ont été émotionnellement très durs à cause de ces commentaires. Mais je prendrai ces moments avec moi sur le vélo, en me préparant pour mes prochains objectifs et mes prochaines courses”, prévient-il.

”Je veux juste demander à tout le monde de se rappeler que je ne suis pas un robot, mais aussi un être humain normal, un mari, un fils, un coéquipier, etc. avec des sentiments normaux”, a-t-il continué avant de conclure sur la suite de la saison qu’il espère grandiose : “J’ai vraiment hâte de me fixer de nouveaux objectifs et je me sens prêt à faire une belle deuxième partie de cette saison jusqu’à présent magnifique.”

Ces derniers jours, Patrick Lefevere a avoué à demi-mot qu’Evenepoel ne devrait pas s’aligner ni sur le Tour de France, ni sur le Tour d’Espagne, dont il est le tenant du titre. Il devrait donc se consacrer aux courses d’un jour comme les championnats du monde ou le Tour de Lombardie.