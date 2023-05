Derrière, les favoris ont déclenché la grande bagarre et le duo Roglic – Thomas a repris 21 secondes à João Almeida. Geraint Thomas reste en rose mais Roglic retrouve la deuxième place, toujours à 29 secondes. Almeida est désormais pointé à 39 secondes du Gallois.

Le début de course avait été très animé. Après une première heure très rapide et de nombreuses attaques, une échappée de costauds a finalement réussi à sortir avec Thibaut Pinot, Warren Barguil, Aurélien Paret-Peintre, Derek Gee, Marco Frigo, Vadim Pronskiy et Filippo Zana. Mais le peloton, emmené par les équipiers du maillot rose ne leur laisse pas beaucoup de champs. À 100 kilomètres de la ligne d’arrivée, l’avant des fuyards n’était que de 1’45”.

Le peloton décidait de laisser un peu plus de lest dans les dix kilomètres et l’écart grimpait à 2'30" à 80 kilomètres la ligne. Heureuse avec cette situation de course, l’équipe Ineos Grenadiers laissait peu à peu filer l’échappée et à 50 km du but, l’avance des sept hommes de tête était de 5’30”.

À 30 kilomètres de l’arrivée, dans le Forcella Cibiana, alors que Pronskiy était lâché de l’échappée, Ineos a remis un coup d’accélérateur et le peloton a explosé. Dans la montée de Coi, Pinot et Zana s’isolaient à l’avant.

À mi-pente, Primoz Roglic demandait à Sepp Kuss d’imprimer un gros tempo et seuls Geraint Thomas et Edward Dunbar pouvaient suivre. Relégué à quelques mètres, Almeida pouvait compter sur l’aide de son équipier Jay Vine. Quelques kilomètres plus loin, Roglic passait à l’attaque et seul Thomas pouvait le suivre dans un premier temps, suivi de Kuss.

Si les écarts étaient faibles au sommet de Coi, Almeida perdait quelques secondes supplémentaires sur le duo Roglic – Thomas dans la rampe finale vers l’arrivée. Mais c’était à distance respectable de la tête de course. Pinot et Zana se disputaient la victoire au sprint. En tête, le Français était le premier a lancé mais n’a pas pu empêcher le retour du champion d’Italie qui s’offre ainsi la plus belle victoire de sa carrière.