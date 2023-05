Giro : l’incroyable anecdote sur le spectateur qui a volé au secours de Roglic lors de son incident mécanique (VIDEO)

Le Slovène a finalement perdu 18 secondes dans l’incident avant de repartir et d’écraser la fin du contre-la-montre, qu’il a remporté avec 40 secondes d’avance sur Geraint Thomas. Suffisant pour faire coup double.

Lors de cet incident, le leader de la Jumbo-Visma a été aidé par le mécanicien présent sur la moto suiveuse, mais pas seulement. Un supporter posé une centaine de mètres plus haut a réagi très vite avant de faire le sprint de sa vie pour venir pousser Roglic et l’aider à se relancer au plus fort de la pente. Une réactivité qui n’a pas d’impact réel au décompte final mais qui aura peut-être permis à Roglic de se rebooster après ce coup dur.

D’autant plus que selon une rumeur qui tourne actuellement sur les réseaux sociaux, ce supporter serait Mitja Mežnar… un ancien équipier de Roglic en équipe slovène de saut à ski. Un clin d’oeil supplémentaire à la précédente carrière du futur vainqueur du Giro. En effet, cette 20e étape s’était élancée de… Tarvisio, où il était devenu champion du monde de saut à ski en catégorie junior. Il s’agissait de sa dernière victoire avant de se consacrer au cyclisme.

La boucle est bouclée.