La victoire d'étape est revenue à Primoz Roglic, le plus costaud ce samedi. Le Slovène a écrasé l'exercice, au point de devancer Geraint Thomas de 40 secondes sur la ligne d'arrivée, après avoir subi un saut de chaîne à 3 kilomètres de l'arrivée.

Le leader de la Jumbo-Visma prend donc la tête du classement général pour 14 secondes, à la veille de l'arrivée à Rome. Troisième de l'étape, Joao Almeida complète le podium du classement général.

Si l'écart reste en l'état, il s'agira du deuxième plus petit écart entre un vainqueur du Giro et son dauphin. Eddy Merckx avait devancé Baronchelli de 12 secondes, en 1974.

Notons enfin les 12e et 13e places de Laurens De Plus et Ilan Van Wilder. Les deux Belges prennent respectivement les 10 et 12e places du classement final de ce Giro.