Programme: le gros dilemme de Remco Evenepoel

Quelle sera la suite du programme de Remco Evenepoel après son cruel abandon au Tour d’Italie ? On connaît déjà ses objectifs plus lointains, pour la fin de la saison. Ils sont nombreux. Et, vu le statut du champion du monde, ils sont aussi très ambitieux et très relevés. Avec l’incontournable Mondial planifié au mois d’août en Ecosse. Pour conserver son si beau maillot arc-en-ciel dans l’épreuve sur route, mais aussi en obtenir un au niveau du contre-la-montre. La conquête du Tour de Lombardie, épreuve sur laquelle il a un compte à régler après sa grave chute subie en 2020 dans la descente du Col de Sormano, est également un de ses grands buts de la fin de saison. Sans oublier la Clasica San Sebastian, qui lui tient à cœur : il y avait gagné sa première classique en 2019, avant de s’y imposer à nouveau l’an passé.