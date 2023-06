Après avoir repris l’entraînement sur route il y a un peu plus d’une semaine, le double vainqueur du Tour a livré une conférence de presse, ce vendredi, depuis la Sierra Nevada où il est actuellement en stage. L’occasion de laisser transparaître toute sa sérénité et de faire le point sur son état de forme à moins d’un mois du départ de la Grande Boucle.

Tadej, on est à 28 jours du départ du Tour de France. Serez-vous prêt ?

”Je m’entraîne bien pour l’instant. La forme n’est pas si mauvaise, le poignet va mieux de jour en jour. On est en altitude, en Sierra Nevada, avec l’équipe. On fait de grosses journées mais le 11 juin je quitterai le stage pour faire des reconnaissances d’étape du Tour de France. Si tout va bien je participerai au championnat national de Slovénie du contre-la-montre et sur route, mais je ne ferai pas le Tour de Slovénie comme c’était initialement prévu car j’ai besoin d’enchaîner les grosses intensités à l’entraînement.”

Ressentez-vous de l’appréhension depuis votre reprise des entraînements sur route ?

”Pour l’instant, je me dois de faire attention. Rouler prudemment, ne pas mettre trop de pression sur mon scaphoïde et porter mon attelle. Je travaille avec le physio tous les jours pour retrouver de la mobilité dans le poignet. Cela se passe bien, je ne ressens aucune douleur.”

C’est le premier véritable coup d’arrêt dans votre carrière, comment l’avez-vous vécu ?

”Honnêtement, plutôt bien. C’était de toute façon prévu de faire une coupure durant la semaine qui suivait Liège-Bastogne-Liège. J’ai essayé de me relaxer le mieux possible et la semaine suivante j’ai repris doucement sur hometrainer. Finalement, mon planning d’entraînement n’a pas été tellement impacté. Certes, l’entraînement dans un monde virtuel, en intérieur, est plus monotone mais il m’a permis de garder la forme. L’envie et la motivation ont toujours été là. J’ai hâte d’être au Tour.”

Vous êtes quelqu’un qui prend beaucoup de plaisir sur le vélo. Sera-ce possible d’en prendre sur le Tour si vous n’êtes pas à 100 % de vos moyens ?

”Quand on vise la victoire comme moi il vaut mieux être en forme. Le poignet ne sera peut-être pas encore à 100 % mais je pense que les jambes le seront. Dans tous les cas je suis sûr que je prendrai du plaisir sur le Tour.”

Prendre le départ du Tour sans véritable course de préparation, cela vous inquiète ?

”C’est vrai que le Tour de Slovénie aurait permis de prendre du rythme mais j’aurai tout de même deux jours de compétition avec les championnats nationaux. Parfois, un coup d’arrêt n’est pas si mauvais. Dans nos saisons bien chargées, ce n’est pas plus mal de prendre un peu de repos. On ne peut pas parler d’une préparation entièrement normale mais je me sens bien tout de même, cela aurait été pire avec une blessure dans le bas du corps. C’est vrai que c’est toujours mieux d’avoir une grosse course de préparation avant le Tour mais avec 21 étapes on a aussi besoin de fraîcheur et j’en aurai.”

guillement "Si j'étais Remco, je serais venu sur le Tour avec mon maillot arc-en-ciel."

Tout le monde parle du grand départ au Pays basque qui s’annonce spectaculaire…

”Ce sera super, j’adore le fait d’avoir un départ difficile. Cela permettra de voir rapidement qui est dans le coup et cela créera aussi peut-être quelques écarts qui rendront la course un peu moins nerveuse les jours suivants. On avait déjà vécu un début de Tour difficile en 2021, ça ne me fait pas peur.”

Un Tour sans Remco Evenepoel et sans Primoz Roglic, n’est-ce pas dommage ?

”Remco a abandonné le Giro alors qu’il se battait pour la victoire. Si j’étais lui, je serais venu au Tour de France avec mon maillot arc-en-ciel mais chacun fait ses choix, il doit aussi se remettre entièrement du Covid. Quant à Primoz, je pense que Jumbo a déjà un leader tout désigné avec Jonas Vingegaard et j’imagine que Primoz va se concentrer sur la Vuelta désormais.”