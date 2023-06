C’est évidemment la question que tout le monde se pose un mois après l’abandon du champion du monde sur le Giro en raison d’une infection à la Covid-19. Si le coureur de Schepdaal a prévu une rencontre avec la presse ce samedi après-midi afin de s’exprimer pour la première fois depuis son retrait du Tour d’Italie, le staff de la formation Soudal Quick-Step semble souhaiter rester quelque peu tapi dans l’ombre. “Les deux chronos (1re et dernière étape) conviennent évidemment sur papier plutôt bien à Remco, mais nous prendrons les choses au jour le jour avec lui, souffle Geert Van Bondt, le directeur sportif de la formation belge. On verra ce qu’il est capable de faire en montagne.”

S’il n’a pas préparé sa reprise helvétique en altitude comme Wout van Aert par exemple, le champion du monde sort d’un mini-stage réalisé dans les Ardennes belges à proximité de La Gleize, un endroit où il a ses habitudes. Mardi, Evenepoel s’est ainsi offert une “version personnalisée” de Liège-Bastogne-Liège (231 km pour 4 335 m de dénivelé, le tout avalé en 7 h 08 soit à plus de 32 km/h de moyenne) lors de laquelle il a retrouvé La Redoute et s’est offert un “ravito” dans une boulangerie de la région.

Resté une dizaine de jours loin de son vélo après son abandon au Giro, afin de s’assurer que le virus ne menaçait plus son organisme, le Brabançon ne s’appuie naturellement plus sur la même forme qu’en Italie, mais est déjà bien engagé dans la préparation de ses prochains objectifs prioritaires : les championnats de Belgique et du Monde (chrono et en ligne à chaque fois !).