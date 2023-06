Wout van Aert est prêt à quitter le Tour de France pour la naissance de son deuxième enfant : “Pas l’intention de manquer cela”

”Je ne suis pas encore au top de ma forme mais je suis en bonne voie”, a expliqué l’Anversois à nos confrères du Nieuwsblad, lui qui espère remporter une étape cette semaine avant de se concentrer sur la Grande Boucle.

Un Tour de France qu’il pourrait bien ne pas terminer. Van Aert a en effet annoncé qu’il était prêt à abandonner la Grande Boucle si sa femme venait à accoucher durant l’épreuve. “Je n’ai pas l’intention de manquer cela”, a-t-il expliqué. Sa femme Sarah De Bie devrait accoucher dans les prochaines semaines, même si la date exacte est incertaine.

Plus tôt ce mois-ci, le Belge avait annoncé qu’il ne viserait pas le maillot vert du classement par points cette année, préférant se concentrer exclusivement sur les victoires d’étapes. L’arrivée possible de son deuxième enfant avant la fin du Tour aurait-elle dès lors conditionné sa décision ? “Non, pas du tout. Mais en effet, je garde à l’esprit que je veux être là.”