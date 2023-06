Déjà jeudi soir, le Tour de Suisse et l'équipe du coureur Bahrain Victorious avaient annoncé que Mäder avait dû être réanimé sur place avant d'être évacué en urgence par les airs.

Le média suisse Blick a pu recueillir le témoignage du médecin de la course Roland Kretsch qui était l'une des premières personnes a être descendue sur le lieu de l'accident. Quand il est arrivé, il a directement compris la gravité de la situation : "Nous avons été arrêtés par un commissaire et des spectateurs pour aller sur le lieu de l'accident. Cela a dû se passer 1 à 2 minutes après l'accident. Je me suis immédiatement arrêté pour voir où se trouvaient les blessés. D'en haut, nous ne pouvions pas les voir. Vu la profondeur de la chute, j'ai tout de suite dit à mon chauffeur : 'S'il vous plaît, organisez tout de suite la REGA (transport médical par hélicoptère, NdlR), il s'est passé quelque chose de grave'".

Il est alors descendu sur le lieu où se trouvaient les deux coureurs tombés, Gino Mäder et Magnus Sheffield : "Je suis alors descendu en bottes et j'ai trouvé deux blessés. D'une part, Magnus, qui était déjà assis et tremblait de tout son corps. Et Gino, qui gisait dans une source de montagne, sur le rocher, immobile, inconscient, sans pouls. Je l'ai alors sorti de l'eau avec un physiothérapeute de l'équipe de Bahreïn et je l'ai réanimé juste à côté." Une opération qui a duré 25 minutes et qui a été réalisée avec succès.

Une fois réanimé, Mäder a été héliporté vers l'hôpital de Coire. D'où il a été traité en urgence dans l'unité de traumatologie, mais sans succès. Gino Mäder a succombé à ses blessures ce vendredi en fin de matinée.