Terrible drame au Tour de Suisse: Gino Mäder est décédé, l'étape neutralisée

Avant de conclure ce triste communiqué par ces mots : “Gino, merci pour la lumière, la joie et les rires que tu nous as apportés à tous, tu vas nous manquer en tant que coureur et en tant que personne. Aujourd’hui et tous les jours, nous roulerons pour toi, Gino.”

Le grimpeur suisse était âgé de 26 ans. Il avait remporté une étape du Giro et de ce même Tour de Suisse en 2021.

L'étape neutralisée

La sixième étape du Tour de Suisse entre Coire et Oberwil-Lieli a été "neutralisée" après la mort du coureur, a annoncé l'organisation. "Le peloton prendra le départ des 30 derniers kilomètres; la course sera neutralisée aujourd'hui, et l'intégralité des coureurs formera un cortège en hommage" au coureur de 26 ans "jusqu'à la ville arrivée", selon le direct officiel de l'épreuve.