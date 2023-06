Énorme chute de Filippo Zana au Tour de Slovénie, 24 heures après le décès de Gino Mäder (VIDÉO)

Une étape-reine dessinée comme celle qui a coûté la vie à Gino Mäder sur le Tour de Suisse, avec un final en descente, après le terrible col de Kolovrat.

Seul en tête de la course, Filippo Zana y a loupé un virage et tiré tout droit dans le ravin, effectuant un soleil et effrayant un cheval au passage. Fort heureusement, le champion d’Italie, vainqueur d’une étape du dernier Giro, se relevait directement, allait récupérer son vélo un peu plus bas et remontait ensuite sur la route pour poursuivre sa course.

La victoire est finalement revenue à son équipier Jesus David Pena. La formation Jayco AlUla s’en sort donc avec la victoire malgré cet accident mais toute la planète cyclisme s’est fait une belle frayeur, au lendemain du décès de Gino Mäder.