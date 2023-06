Tour de Suisse : Remco Evenepoel remporte la 7e étape en solitaire et rend hommage à Gino Mäder

C’est une étape très étrange qui s’est disputée ce samedi. Personne n’avait vraiment le coeur à faire la course en début de parcours et aucune échappée ne s’est formée. Les écarts au classement général étaient gelés à 25 kilomètres de l’arrivée, à la demande des prétendants au classement général. Il restait alors une côte de 2,6km à 8% à franchir et le peloton s’y réduisait très vite. Les sprinters ne pouvaient pas suivre le tempo des équipiers de Wout van Aert et les autres n’avaient plus vraiment d’intérêt à forcer leur talent puisque les écarts au classement général étaient figés.

Plusieurs puncheurs tentaient alors leur chance et Wout van Aert sautait dans toutes les roues. Finalement, au sommet, Remco Evenepoel contrait une énième attaque et s’envolait en solitaire, à la manière de ce qu’il avait fait au sommet de La Redoute sur Liège-Bastogne-Liège 2022.

Le champion du monde terminait le travail dans les 19 derniers kilomètres en résistant au retour de ses poursuivants. Et il rendait évidemment le plus beau des hommages à Gino Mäder en franchissant la ligne d’arrivée, index levé vers le ciel, 24 heures après avoir réconforté les parents du coureur suisse.

À lire aussi