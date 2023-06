Glissant sur plusieurs mètres, le champion du monde a terminé sa course dans le fossé. Saignant du coude droit et sans doute refroidi par cette belle frayeur, Evenepoel est finalement reparti quelques instants plus tard. Mais ses ambitions de victoire étaient annihilées. C'est finalement Wout Van Aert qui s'est imposé.

