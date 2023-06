Au Tour, le masque sera demandé dans l’espace coureurs pour éviter les mêmes problèmes qu’au Giro: “Il s’agit d’un règlement purement Tour de France”

”Mais nous allons demander à toutes les personnes présentes dans la zone des coureurs de le porter, nous indique Fabrice Tiano, attaché de presse du Tour de France. Il n’y a pas de réglementation sanitaire qui vient de l’Union cycliste internationale par rapport à ces mesures. Il n’y en a pas non plus au niveau des pays que nous allons traverser, avec l’Espagne et bien évidemment la France. Il n’y a pas de directive nationale ou européenne demandant que les personnes soient testées toutes les semaines… Il s’agit d’un règlement purement Tour de France, validé par les équipes et par l’Union cycliste internationale.”

À lire aussi

Le public au bord de la route ne devra donc pas être masqué. “Pas plus que les journalistes en salle de presse, par exemple, ou pour les personnes présentes au Village Départ, ajoute Tiano. Par contre, nous demanderons ce port du masque dès qu’un coureur sera à proximité. C’est-à-dire dans les paddocks des équipes, dans les zones d’interviews, sur le podium. Lors de la cérémonie protocolaire, il n’y aura pas de contact direct avec le coureur. Et toutes les personnes présentes, que ce soit des membres de l’organisation, des médias, des invités ou les hôtesses seront masquées. Nous inciterons également fortement à respecter le port du masque si des interviews doivent se faire à l’hôtel des coureurs, même si ce n’est pas une zone d’Amaury Sport Organisation.”

Et si un coureur est testé positif ? Il ne sera pas contraint à l’abandon. Tout dépendra de son état, de ses symptômes. “S'il y a survenue d’un cas de Covid-19 au sein d’une équipe (coureurs, ou membres de l’équipe), confirmé par un test Covid, la décision d’isolement et de retrait de la course sera prise de manière collégiale par le médecin de l’équipe concernée, le médecin de l’épreuve et le directeur médical de l’UCI, sur les éléments cliniques disponibles et les résultats du test Covid”, indique le dernier protocole sanitaire de l’Union cycliste internationale. “Les conclusions de l’expertise médicale seront transmises à l’UCI, au président des commissaires et aux organisateurs.”

De leurs côtés, les équipes feront bien évidemment preuve de prudence pour ne pas revivre les cas du Tour d’Italie, qui avait été disputé sous une météo pluvieuse et maussade, favorisant l’apparition de maladies. “Le Giro a rappelé que le virus circule encore, commente Maxime Segers, directeur opérationnel d’Intermarché-Circus-Wanty. Nous avons donc décidé de tester tout le monde avant de prendre la direction du Tour de France et nous avons demandé à nos coureurs ou membres du personnel de prévenir directement en cas de symptôme, ce qui n’était plus le cas pendant la période des classiques.”

Chaque épreuve est différente. Dimanche, au Championnat de Belgique, il n’y avait pas de port du masque, par exemple. Que ce soit pour interviewer Remco Evenepoel ou Jasper Stuyven, qui, au contraire du champion du monde, sera sur les routes du Tour de France à partir de samedi.