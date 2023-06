Nos dix favoris du Tour de France : un duel attendu et une course au podium très ouverte

Derrière ces deux-là, il est très périlleux de dégager un favori pour la troisième place du podium. On s’y risque tout de même.

1. Jonas Vingegaard











Jonas Vingegaard est le favori des bookmakers à sa propre succession. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Le vainqueur sortant du Tour arrive avec plus de certitudes encore qu’en 2022. Fort de onze victoires cette saison, avec deux razzias sur le Tour du Pays basque et le Critérium du Dauphiné, le Danois croît avoir atteint son pic de forme au bon moment et risque donc d’être encore plus fort en juillet qu’en début d’année. Entouré par la meilleure équipe du peloton, le grimpeur de 26 ans est sans doute plus calme et moins fougueux que son adversaire slovène.

2. Tadej Pogacar











Tadej Pogacar, lors de la présentation des équipes, ce jeudi soir à Bilbao. ©Photo News

La petite incertitude qui plane au-dessus de sa forme sera, selon nous, rapidement dissipée. Le poignet du Slovène n’a que très peu perturbé sa préparation, retardant simplement son stage en altitude après quelques semaines passées sur home-trainer pour ménager ce scaphoïde meurtri. Absolument intouchable en début de saison (seul Mathieu van der Poel l’a distancé à la pédale, sur le Poggio), Tadej Pogacar est le coureur le plus complet de la planète. Et dans une course qui est souvent comparée à une succession de classiques, on s’attend à voir le double vainqueur monter en puissance et être à la hauteur du défi que lui imposera Vingegaard, avec l’aide d’une équipe renforcée par rapport à l’édition 2022.

3. Jai Hindley











Jai Hindley arrive sur le Tour avec l'intention de confirmer sa victoire sur le Giro 2022. ©VKA

Le quatrième du dernier Dauphiné semble surtout taillé pour les grands tours. Le vainqueur du Giro 2022, et deuxième de l’édition 2020, va découvrir le Tour de France avec la ferme intention de performer d’entrée. Le podium est dans son viseur, ce qui semble légitime puisque sa petite faiblesse en contre-la-montre ne devrait pas lui coûter trop de temps dans une édition de la Grande Boucle qui ne contient qu’un chrono. C’est sans doute lui, le favori théorique à la troisième place.

4. David Gaudu











Le visage creusé, David Gaudu semble plus affûté que jamais. ©AFP or licensors

Quatrième l’année dernière, avec un peu de réussite (il avait notamment bénéficié de la locomotive van Aert dans l’étape du Granon, pour réintégrer le groupe de tête après le Galibier), le leader de la Groupama-FDJ n’a d’yeux que pour le podium. En difficulté au Dauphiné, Gaudu a rassuré son équipe sur le championnat de France en ligne lorsqu’il a lancé Valentin Madouas vers la victoire. Cette fois, toute son équipe sera axée autour de lui. Y compris Thibaut Pinot. Et tant pis pour Arnaud Démare, resté à la maison.

5. Ben O’Connor











Ben O'Connor espère revivre les émotions de 2021, lorsqu'il avait remporté une étape et pris la 4e place finale. ©AFP or licensors

Quatrième du Tour 2021 avant d’avoir la poisse l’année dernière, le leader de la formation AG2R Citroën repart à la conquête du podium. L’Australien arrive avec, dans sa musette, une troisième place sur le Dauphiné. Adepte de la haute altitude et des efforts longs, il appréciera l’arrivée dans les Pyrénées dès le cinquième jour de course.

6. Richard Carapaz











Richard Carapaz est ambitieux au départ du Tour. ©NVE

Ceux qui ont suivi le Critérium du Dauphiné l’ont vu prendre l’initiative sur l’étape de Salins-les-Bains avant de se faire contrer par Vingegaard et d’exploser. L’Equatorien était pourtant en confiance après sa victoire au Mercan’Tour mais force est de constater que ses jambes du Giro 2022 (2e), ou du Tour 2021 (3e) n’étaient pas encore au rendez-vous. On serait tout de même étonné que le champion olympique passe à côté de son sujet sur le Tour.

7. Romain Bardet











Romain Bardet peut s'appuyer sur son expérience pour viser le podium. ©AFP or licensors

Frustré par un Giro 2022 qu’il semblait en mesure de contester avant son abandon sur la 13e étape, le Français avait su rebondir pour prendre la sixième place du Tour quelques semaines plus tard. Cette fois, il arrive sur la Grande Boucle avec une préparation spécifique et la certitude que, cette fois, les contre-la-montre (sa grande faiblesse) ne lui barreront pas la route du podium final qu’il veut reconquérir, six ans plus tard.

8. Enric Mas











Auteur de trois podiums sur la Vuelta, Enric Mas peut-il grimper sur celui du Tour ? ©AFP or licensors

Le grimpeur espagnol, dauphin de Remco Evenepoel sur la dernière Vuelta, a pris l’habitude de jouer le top 10 sur la Grande Boucle avant de grimper sur le podium de la Vuelta quelques semaines plus tard. Cette fois, le leader de la Movistar semble bien décidé à exceller dès le mois de juillet.

9. Mikel Landa











Mikel Landa est forcément très motivé par le grand départ dans "son" Pays basque. ©NVE

Quatrième du Tour en 2017 et 2020, le grimpeur de 33 ans n’aura plus cinquante occasions de monter sur le podium de la plus grande course du monde. Les planètes pourraient s’aligner cette année, entre un grand départ dans son Pays basque natal, un seul contre-la-montre au programme et une belle forme affichée depuis le début de saison (il était notamment le seul à titiller Jonas Vingegaard au Tour du Pays basque).

10. Mattias Skjelmose











Mattias Skjelmose est devenu récemment champion du Danemark. ©Bo Amrstrup / Ritzau Scanpix

Impossible de ne pas citer le coureur le plus “hype” du moment. Ceux qui ne le connaissent pas encore peuvent comparer ses qualités de puncheur-grimpeur à celles d’un certain Alejandro Valverde… plus à l’aise en contre-la-montre mais peut-être aussi plus “suiveur” que ne l’était l’Espagnol. Le Danois veut s’accrocher le plus longtemps possible au classement général. Reste à savoir si le vainqueur du dernier Tour de Suisse pourra tenir sur la durée, lui qui n’a aucune référence sur trois semaines.

Bonus : le collectif Ineos-Grenadiers











Mieux préparé que la saison dernière, Tom Pidcock annonce viser un bon classement final à Paris. ©NVE

Qui de Tom Pidcock, Daniel Martinez ou Carlos Rodriguez sera le véritable leader de la formation Ineos-Grenadiers sur ce Tour de France ? L’équipe elle-même n’a peut-être pas encore tranché la question. Et il ne faut pas écarter complètement Egan Bernal, qui se contente d’afficher l’ambition de terminer le Tour mais qui a tout de même montré de bonnes choses au Dauphiné et en Romandie. Il serait très surprenant de retrouver un Grenadier sur le podium final à Paris mais la formation britannique sait comment s’y prendre…