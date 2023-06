Wout van Aert est ambitieux pour le Tour de France: “Je suis en forme au bon moment et j’espère le montrer”

”J’adore ce Grand Départ au Pays basque et ces premières étapes, avoue le Campinois. Les deux premières sont très intéressantes mais on ne peut dire qui est le favori de la première. La dernière côte est un peu courte pour les vrais grimpeurs et pour moi, elle est vraiment très longue. Ce sera limite mais je vais essayer de passer.”

Une fois encore, le Campinois a redit que la conquête du maillot vert n’était pas un objectif pour lui. Du moins au départ du Tour…

”Ce n’est pas mon but, dit-il, avant que son équipier Christophe Laporte ne confirme que Jumbo-Visma ne vise pas le maillot vert. Je suis dans une position différente de l’an passé. Les étapes sont différentes. Je n’ai pas prévu de me battre pour les points, je me focalise sur les victoires. Mais, les quatre derniers jours, il y aura encore beaucoup de points à prendre et si, à ce moment, je suis encore en position au classement par points, on changera peut-être de tactique. Pour moi, Jasper (Philipsen) est le grand favori. Ou Mads Pedersen, tous les deux grimpent bien et beaucoup d’étapes pourraient finir au sprint après une course dure.”

La perspective des championnats du monde, avancés cette année au début du mois d’août, change aussi la donne. Van Aert y doublera route et chrono.

”Cela change un peu l’état d’esprit car il faudra rester concentré après le Tour, poursuit le Belge. Pourtant, s’il y a bien une course qui ne peut pas servir de préparation à une autre, c’est du Tour dont il s’agit. C’est la plus importante épreuve au monde et elle m’a tellement réussi, je veux encore y réussir des performances et poursuivre jusqu’au Mondial à Glasgow.”

L’ancien champion de Belgique ne croit pas que la présence d’Adam Yates chez UAE modifie les choses, alors que Jumbo n’a plus Roglic.

”Ce qui compte, c’est de savoir si Yates est au niveau de Jonas et Tadej, dit-il. S’il ne l’est pas, ça ne changera rien. Par contre, le fait que nous ayons enlevé le Tour l’année dernière nous aide. On a la même équipe (NdlR : van Baarle et Kelderman remplacent Roglic et Kruijswijk), on se connaît, on connaît nos points forts, l’an dernier on a lutté jusqu’à la fin pour défendre le maillot, on sera plus forts cette fois.”

Apparu un peu en retrait au Tour de Suisse, puis devancé au championnat de Belgique, van Aert se juge en forme.

”Je n’ai pas eu de difficulté en Suisse, j’ai gagné le classement par points, ce qui en satisferait beaucoup, mais on attend toujours plus de moi, termine-t-il. J’étais content de mon championnat. Je suis en forme au bon moment et j’espère le montrer sur le Tour.”