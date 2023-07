Il comprendra pas moins de cinq côtes et cols répertoriés de 4e, 3e et 2e catégories, le sommet de la côte de Pike (3e catégorie, 2 km à 10% de moyenne) ponctuera les 3300 mètres de dénivelé positifs de cette journée inaugurale et se situera à moins de dix kilomètres de l'arrivée qui sera jugée à Bilbao.

Le Tour de France 2023 est long de 3405 km et s'achèvera après 21 étapes sur les Champs-Élysées à Paris le 23 juillet. On connaîtra alors le successeur au palmarès du Danois Jonas Vingegaard.