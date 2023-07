Tour de France : la nouvelle arme que Tadej Pogacar essaye de cacher aux Jumbo-Visma (PHOTO)

Nos confrères de Sporza se sont procuré les images de la scène, où l’on voit que le staff de Pogacar tente de repousser les nombreux journalistes présents autour de la camionnette. Pour tenter de faire de l’air au double vainqueur du Tour ou plutôt pour essayer de garder cette arme secrète ?

Difficile à dire mais rappelons que l’on voyait déjà Remco Evenepoel et ses équipiers prendre des bains glacés à la Vuelta, l’année dernière. Par des chaleurs bien plus extrêmes que celles d’hier (22 degrés environ) au Pays basque. “50 secondes, cela me semble trop court pour un bain de glace efficace”, a jugé Jan Bakelants sur le plateau de Sporza. “Pourquoi veulent-ils être si discrets ? En soi ils pourraient installer une baignoire d’eau glacée dans la rue comme le faisait Remco à la Vuelta. Peut-être ont-ils fait une trouvaille qu’ils veulent garder pour eux. Peut-être une forme de cryothérapie avec de l’azote liquide, qui imiterait les effets du bain glacé en très peu de temps.”

À l’heure où toutes les équipes cherchent des “gains marginaux”, on risque de voir rapidement cette pratique de Pogacar être décortiquée par tous les médias et par ses adversaires.

Pogacar semble prendre un bain glacé après la première étape. ©Sporza