”Vingegaard aurait pu le faire”, “Van Aert était un peu trop confiant”: Armstrong et Hincapie en désaccord sur le final de la 2e étape

Après avoir mis Benoot et Kelderman à contribution, van Aert avait dû neutraliser les attaques de Tom Pidcock puis de Mattias Skjelmose avant que Lafay ne surprenne tout le monde. Vingegaard, lui, n'a jamais daigné prendre les commandes du groupe pour assurer une arrivée au sprint. Une tactique qui a beaucoup fait jaser ou rire si l’on en croit la réaction de Tadej Pogacar après la course. Cette deuxième étape va-t-elle laisser des traces dans l’équipe néerlandaise ?

Pour beaucoup, la gestion de la course entre les coéquipiers a été désastreuse. “Je ne comprends vraiment pas ce qui s’est passé dans les derniers kilomètres”, a expliqué Lance Armstrong en personne pour Danish BT. “Le plan de Jumbo-Visma était de faire gagner Van Aert. Mais quand Lafay s’est échappé, il n’y avait que Kelderman pour le ramener.”

Problème : Kelderman avait beaucoup donné. Selon l’Américain, la faute incombe à Jonas Vingegaard. “Il est dans l’intérêt du Danois que Van Aert remporte une étape au début du Tour. Je ne comprends pas pourquoi il n’a pas pris la tête dans les 300 ou 400 derniers mètres. Cela aurait donné la victoire à Van Aert. Vingegaard aurait certainement pu le faire, il a les jambes pour cela. C’était une erreur de sa part et de celle de l’équipe.”

Un avis partagé par Johan Bruyneel, son ancien manager. “Je ne comprends pas pourquoi Vingegaard n’a pas pris la relève”, a-t-il déclaré dans le podcast 'JB2'. “Il lui aurait suffi d’un bon virage pour dépasser Lafay et donner la victoire à Van Aert. Dans le Dauphiné, il a fait quelque chose de similaire pour Laporte...” Les deux coureurs vont devoir s’expliquer, et vite selon les deux briscards. “Il s’agit d’un sport d’équipe. Et il est dans l’intérêt de tout le monde que Van Aert gagne rapidement une étape pour qu’il soit satisfait. Ensuite, il pourra se concentrer sur l’aide qu’il peut apporter à Jonas.”

”Wout, c’est aussi un champion avec un ego”

Pour Bruyneel, Wout Van Aert est un équipier modèle et il tournera vite le bouton. Sans pour autant oublier ses ambitions personnelles, à savoir aller chercher des victoires d'étapes. “Van Aert a déjà fait un excellent travail pour Vingegaard et il continuera à le faire pendant le Tour. Wout connaît son travail, mais c’est aussi un champion avec un ego.”

Lors de la première étape, Tadej Pogacar avait tout fait pour favoriser la victoire de Yates. “Quand Yates perdra le maillot, il donnera tout pour Pogacar. Van Aert aussi pour Vingegaard, bien sûr, mais supposons que Van Aert ait gagné et que ce soit grâce à Vingegaard. Cela aurait été 1-1 avec le Team Emirates”, juge Bruyneel.

Dans un autre podcast, George Hincapie, l’ancien coéquipier de Lance Armstrong, s’est également attardé sur la course. Selon lui, Wout van Aert n’est pas blanc comme neige non plus dans cette défaite. “C’est très facile de critiquer, mais je pense que Wout était un peu trop confiant. Il a repris Skjelmose et Pidcock, mais je pense qu’il a commis la plus grosse erreur juste avant le dernier kilomètre."

L’Américain a ensuite expliqué l’erreur qui a coûté la victoire au Diable d’Herentals. “Kelderman a pris la tête de la course”, a-t-il poursuivi. “Et que fait Van Aert ? Il se met dans la roue. En fait, il aurait dû se laisser glisser dans le groupe pour avoir plus de contrôle et une vue d’ensemble. Depuis sa 2e position, il n’a pas pu réagir à l'attaque de Lafay, qui arrivait lancé par l’arrière.”

Ce lundi marque l’entrée du Tour dans l’Hexagone. Du triptyque basque, c’est a priori l’étape la plus facile, la première qui devrait sourire complètement aux sprinters. Ce sera l’occasion, surtout, d’observer comment Wout Van Aert aura récupéré de cette grosse désillusion.