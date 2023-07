Fabio Jakobsen défend van Aert et attaque les organisateurs : "Si Wout n'arrêtait pas de pédaler, il y aurait eu une lourde chute"

"J'étais bien placé derrière Jasper, je voulais le passer sur le côté droit, là où j'avais commencé mon sprint et à un moment, nous nous sommes un peu heurtés et j'ai aussi touché un spectateur de l'autre côté. J'ai perdu mon élan et j'ai dû couper mon sprint à cinquante mètres de la ligne", avait commenté le coureur de la Jumbo Visma après sa défaite. Après un long moment suspendu, les juges ont tout de même attribué la victoire Philipsen.

Ce mardi, le cycliste d'Herentals, qui a finalement terminé cinquième du sprint massif, a encore commenté ce fait de course avant le début de la quatrième étape. "Nous avons attendu la décision dans le bus. Je n'avais pas grand-chose à y gagner, mais nous étions curieux. Je pense que le plus gros défaut était l'arrivée elle-même avec ce virage." Pour le Belge, cette arrivée était très dangereuse pour le peloton. "Personne ne souhaite une telle arrivée, mais cela se produit régulièrement. Bien sûr, il est difficile pour les organisateurs de prendre une décision car leur propre arrivée n'était pas réglementaire. C'est probablement la raison pour laquelle le résultat est resté le même."

Également présent à la bagarre au sprint, Fabio Jakobsen tenait le même discours que Van Aert... même si la tactique d'Alpecin ne lui a guère plu. "Mathieu (van der Poel) a d'abord choisi le chemin le plus court, puis Jasper a fait de même. C'est ce que font toutes les équipes de sprint, mais cela rend les dépassements presque impossibles", a-t-il commencé. Bien placé pour évoquer les chutes presque mortelles, le Néerlandais a demandé plus de prudence de la part des organisateurs. "Cependant, ce n'était pas un beau parcours final. Le tracé n'était pas assez droit. Les organisateurs doivent faire mieux. Nous arrivons à du 70 km/h et c'est très dangereux. Le parcours ne doit pas rendre une discipline encore plus dangereuse que ce qu'elle n'est. Si Wout n'arrêtait pas de pédaler, il y aurait eu une lourde chute et nous aurions perdu un grand coureur pour le Tour."

Alors qu'il avait lancé parfaitement Jasper Philipsen pour la victoire d'étape, Mathieu Van der Poel n'était pas du même avis. "J'ai déjà vu pire. Oui, le final était une chicane, mais cela ne tournait pas très fort non plus. Je pense que c'était encore possible de dépasser. Pour moi, il y a aussi quelque chose à dire sur les dix kilomètres avant le sprint avec tous ces rond-points."

Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Et les différents spécialistes du sprint devraient se retrouver lors de la cinquième étape pour une revanche. Après avoir perdu deux sprints, Wout van Aert n'est pas résigné. "Nous avons revu plusieurs fois le sprint d'hier et nous avons vu que j'étais encore en train de rattraper Jasper. Cela aurait pu être serré si la porte était restée ouverte. Aujourd'hui, l'arrivée est différente, avec une longue ligne droite finale. Ce sont des conditions plus sûres pour un sprint."