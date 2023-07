Tour de France: “J’ai été touché par Philipsen et par le public”, peste Wout van Aert, bloqué en plein sprint

Il avait espéré un autre début de Tour de France. Et ce lundi encore, ça ne lui a pas souri. Lancé en plein sprint, Wout van Aert a coupé son effort net avant d’avoir un geste de dépit. Pendant que Jasper Philipsen franchissait la ligne en premier, lui se contenta d’une 5e place. Non sans une certaine amertume. “J’ai été touché par Philipsen à gauche et par le public de l’autre côté. Ça m’a fait perdre toutes mes sensations et c’est pour ça que je me suis arrêté net”, expliqua le Campinois, devant le Pullman de la Jumbo-Visma où ce n’était pas la franche rigolade. Même s’il faisait grise mine, il affirma ne pas avoir l’intention de porter plainte contre le sprinter d’Alpecin-Deceuninck. “Je n’ai absolument rien à gagner à faire cela parce qu’il y avait d’autres coureurs devant moi. Et puis, je suppose que les commissaires ont bien regardé les images. Je leur fais confiance.”