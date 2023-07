Tour de France : Vingegaard pousse Pogacar dans les cordes mais pas au tapis

Le premier des deux volets dans les Pyrénées a été marqué par le retour de la formation néerlandaise et de son leader sur le devant de la scène. Alors que s’annonce le deuxième round pyrénéen ce jeudi, avec la première des quatre arrivées en altitude, dans la station de Cauterets-Cambasque, Jonas Vingegaard mène un-zéro face à son adversaire, relégué à 53 secondes au classement général. Pourtant, le Tour est encore (très) long et le vainqueur sortant se refuse à toute marque d’euphorie.

”Je ne m’attendais pas à ce qu’il ne puisse me suivre, mais je me sentais tout simplement très bien”, a confié au pied du bus de son équipe le Danois pour expliquer son attaque dans la dernière difficulté dont il a battu le record d’ascension (mais pas que lui) de près d’une minute trente (20:57 contre 22:24). Une performance détenue jusqu’alors par… Tadej Pogacar lors de son succès à Laruns, en 2020. “Nous voulions placer un coureur dans l’échappée, mais c’était encore mieux, ils étaient trois (NdlR : van Aert, Benoot et Laporte). Nous ne devions pas rouler dans le peloton.”

guillement "Je sais très bien que Tadej n’abandonne jamais. Le combat va durer jusqu’à Paris."

Dans la dernière des trois montées de l’étape, Jonas Vingegaard a demandé à Sepp Kuss de lui préparer le terrain pour une attaque.

”Je me sentais bien, j’ai dit à Sepp d’accélérer et de continuer, raconta-t-il. J’ai attaqué ensuite. Je ne savais pas que Pogacar ne suivait pas, je ne pensais qu’à mes sensations. Je ne sais pas ce qu’il ressent mais je sais très bien que Tadej n’abandonne jamais. Le combat va durer jusqu’à Paris. Je suis super heureux des 53 secondes d’avantage, c’est très bien, mais nous devons certainement tenir Jai Hindley à l’œil. On a hésité pendant l’étape à mener la chasse car il était devant mais on a décidé de ne pas le faire. Il faut en tenir compte.”

Le nouveau maillot jaune est d’ailleurs, de tous les prétendants au classement général, le seul qui a pris du temps à Vingegaard, si l’on excepte les bonifications conquises à l’arrivée ou sur Marie Blanque par Felix Gall, Giulio Ciccone, lesquels ne visent pas le classement, et Emmanuel Buchmann, le champion d’Allemagne.

Chez Jumbo-Visma, chacun se félicitait pourtant de la tournure prise par les événements.

”Si l’occasion se présentait et que Jonas se sentait bien, nous n’aurions jamais voulu la laisser passer, confiait un des directeurs sportifs de la formation néerlandaise. Nous espérions qu’un autre coureur (parmi les trois échappés) aurait pu encore basculer avec les premiers pour aider Jonas dans les derniers kilomètres mais cela n’a pas réussi.”

Les partenaires du dernier vainqueur du Tour devront pourtant se remettre au boulot dès ce jeudi avec une étape a priori encore plus compliquée que la précédente et durant laquelle, sur les montées et… descentes des cols d’Aspin et du Tourmalet, les services de Météo France prédisent des averses et même peut-être des orages, précédés ou mêlés à des rafales de vent pouvant atteindre entre 40 et 60 km/heure.