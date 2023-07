Tadej Pogacar sauve le Tour de France : “Cela va être disputé jusqu’à la fin”

Poussé dans les cordes par son rival vers Laruns, isolé durant l’étape vers Cauterets par l’équipe Jumbo-Visma, au sein de laquelle Wout van Aert a été énorme à nouveau, le n°1 mondial a remis les choses au point dans les trois derniers kilomètres de la 6e étape partie de Tarbes et passée en chemin par les cols d’Aspin et du Tourmalet.

Alors qu’on attendait l’estocade de son rival, Pogacar a enlevé sa dixième victoire d’étape sur le Tour, ce qui est anecdotique pour lui, mais il a surtout réduit de moitié l’écart qui le séparait de son adversaire au départ, le faisant passer de 53 à 25 secondes à peine.

Au lieu d’être plié au soir de son 6e jour, comme les Jumbo-Visma l’espéraient, le Tour reste totalement indécis même si ses prétendants ne sont plus que deux, comme tout le monde le pensaient à la veille du départ de Bilbao.

Peu avant que la course ne parvienne au sommet du Tourmalet, on se demandait quand Vingegaard allait définitivement enterrer son rival mais un peu plus loin, c’est “Pogi” qui a surpris le Danois et sauvé le Tour de France de quinze jours plutôt ennuyeux. “Je n’étais pas mort hier (mercredi), a expliqué le double vainqueur du Tour. Cela n’avait pas été terrible parce que Jonas avait roulé plus vite que moi. Aujourd’hui, honnêtement, j’ai pensé que Jumbo allait durcir sur le Tourmalet et que si ça se passait comme la veille, j’allais pouvoir rentrer à la maison. J’étais à fond jusqu’au sommet mais j’ai tenu. Le sentiment est bon. Finalement, j’ai une assez bonne condition et ça veut dire que ce Tour va être disputé jusqu’à la fin. Je suis très heureux, vraiment très heureux aujourd’hui.”

Le coureur d’UAE n’a pas été surpris par la tactique de ses adversaires, ni d’ailleurs par le fait que le plan n’ait pas fonctionné comme Jumbo l’espérait. “Vous pouvez avoir autant de plans que vous voulez, pour que cela réussisse, ça dépend de tant de circonstances, a poursuivi le Slovène. Mercredi aussi, j’avais un plan… Jumbo en avait un aujourd’hui, ils ont essayé mais n’ont pas réussi. C’est dur de suivre un plan, difficile de prédire ce qui va se produire, c’est le cyclisme.”

Tadej Pogacar ne s’est pas inquiété lorsqu’il s’est retrouvé esseulé entouré par Vingegaard et ses équipiers. “Il y avait Wout (van Aert) devant en plus, mais on ne peut rien faire contre lui quand il décide de partir en échappée, dit Pogacar. Dans le Tourmalet, je savais à quoi m’en tenir. Après, ç’aurait pu être plus problématique face à Wout et à Jonas mais j’avais de bonnes jambes.”

À cause de sa blessure, le n°1 mondial n’avait pas reconnu la montée finale vers Cauterets. “Je ne me souviens pas si je l’avais déjà faite dans les Tours précédents, poursuivit-il. C’était nouveau, je pense, mais j’avais de bonnes informations par la radio et j’ai poussé à fond.”

Une radio dans laquelle ses directeurs sportifs ont tempéré au maximum les velléités offensives de leur coureur. “Je pensais attaquer dans les quatre derniers kilomètres, je voulais le faire plus tôt que ce ne fut pas le cas, reconnut Pogacar. Finalement, c’est sans doute une bonne chose car j’ai vraiment souffert jusqu’à l’arrivée et si j’étais parti plus tôt, j’aurais pu exploser.”

Le voilà désormais avec dix victoires d’étapes du Tour à son palmarès, puisqu’il en a gagné chaque fois trois lors de ses trois premières participations. “C’est un sentiment formidable, dit-il. J’ai plaisanté avec Cavendish à propos de son record, mais je suis déjà très heureux d’avoir gagné une étape sur ce Tour. Chaque fois que je repense à la première, c’est très particulier.”