Bien sûr, un nom est sur toutes les lèvres : Jasper Philipsen. Le Belge a l’occasion de réaliser la passe de quatre dans la cité de la porcelaine. Mais l’étape s’annonce plus difficile que la précédente avec un final “casse-pattes” qui pourrait favoriser les échappées.

Trois côtes sont recensées ce samedi mais les 70 derniers kilomètres vont s’effectuer sur des routes vallonnées et sinueuses qui ne seront pas forcément à l’avantage du peloton.

Quoi qu’il en soit, Philipsen aura ce samedi la concurrence de Wout van Aert qui estime que cette 8e étape “est taillée” pour lui.

En revanche, on ne devrait pas assister une bataille entre favoris à la veille du retour de la montagne.

Le début de course a été beaucoup plus animé que lors des autres étapes de plaine. De nombreux coureurs ont tenté leur chance mais au final seulement trois coureurs ont pris l'échappée : Tim Declercq (Soudal-Quick Step), Anthony Turgis (TotalÉnergies) et Anthony Delaplace (Arkea-Samsic).