Fabio Jakobsen explique son départ de Quick-Step... à cause d'Evenepoel : "Au Tour, cela n'aurait pas été possible"

Annoncé du côté de la DSM la saison prochaine, le Néerlandais devra annoncer son choix à partir du 1er août. “C’est une question à régler après le Tour”, avait-il expliqué. En effet, les coureurs sont dans l'obligation de donner leur choix après cette date.

Alors que les coureurs sont dans leur première journée de repos, celui qui a connu une chute presque fatale en Pologne a donné un peu plus d’éclaircissement sur les raisons de ce choix. “Si je restais deux ans de plus, je devrais partager un programme avec Tim Merlier et Remco Evenepoel au Tour de France”, a-t-il lancé dans l’émission néerlandaise “de Avondetappe” sur NOS. “Cependant, j’aimerais aller au Tour et sprinter et je ne pense pas que cela fonctionnera dans les prochaines années chez Soudal-Quick Step.”

Si on lit entre les lignes, cette déclaration laisse à penser que le cycliste sent le vent tourner. L’équipe de Patrick Lefevere devrait tout miser sur Remco Evenepoel au Tour de France ou dans les grands tours à l’avenir. Parti du Giro à cause du Covid, le champion du monde était trop court pour participer directement à la Grande Boucle cette année. Les suiveurs et les supporters espèrent que cette grande première aura lieu l’an prochain. Une nouvelle qui n’est pas encore acquise. En attendant, le gamin de Schepdaal aura déjà l'occasion de défendre son titre à la Vuelta cet été.