Wout van Aert vit-il son dernier jour sur le Tour de France ? La rumeur circule dans le peloton

Après une semaine de course à un rythme fou, le peloton du Tour de France a pu profiter d’une journée de repos bien méritée avant d’attaquer la suite de la Grande Boucle. Mais il se pourrait que la 10e étape entre Vulcania et Issoire soit la dernière pour Wout van Aert, qui pourrait quitter la course ce mercredi.