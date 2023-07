Jasper Philipsen: “Désormais, mon objectif est de rentrer à Paris avec le maillot vert”

Philipsen a couvert le dernier kilomètre de la 11e étape à 65,6 km/h de moyenne et il a été flashé, sur les bords de l’Allier à 71,1 km/h. S’il ne s’agissait du Tour, le Belge se verrait retirer son permis !

Il compte donc six succès partiels sur la Grande Boucle. À peine treize Belges ont fait mieux mais alors qu’il n’a que 25 ans et de nombreuses saisons et encore dix étapes sur ce Tour, Philipsen peut faire mieux, beaucoup mieux peut-être… “C’est incroyable, je suis très fier que tout se passe bien, c’est un Tour de rêve pour le moment, a-t-il dit d’abord en descendant du podium avant qu’on lui parle du dernier Belge à avoir gagné quatre étapes, Tom Steels en 1998. Je ne suis pas bon en histoire. Ce n’était pas ma matière préférée à l’école, d’ordinaire, je m’en fous un peu mais je sais que me retrouver au même niveau que Tom Steels, qui était un très grand sprinter, montre que j’ai réalisé quelque chose de grand.”

Sa victoire à Moulins est également symbolique à deux titres. D’abord, pour la première fois, sa victoire n’a été contestée par personne, son sprint pur ne souffrant aucune discussion. ” Je reste persuadé de n’avoir rien fait de mal dans les premiers sprints et que j’ai sprinté correctement aujourd’hui”, dit-il.

Ensuite, et surtout, le Campinois a gagné sans avoir été emmené par Mathieu van der Poel auquel il devait pour beaucoup son hat-trick initial. Jusqu’alors, à Bayonne, à Nogaro ou à Bordeaux, où il avait levé les bras, certains avaient mis en avant, comme cause première de ses succès, le travail préparatoire de ses équipiers et surtout celui de MvdP, rapidement devenu le meilleur lanceur du peloton. D’autant qu’à chaque fois, magnifiquement emmené, Philipsen n’avait pas dû se montrer le plus rapide dans la dernière ligne droite pour s’imposer. Cette fois, abandonné à son sort par un van der Poel qui se remet d’un refroidissement, le Limbourgeois a démontré qu’en termes de vitesse pure, il n’a rien à envier à personne. “Évidemment sans Mathieu, c’est plus dur. Il était un peu malade, il a dû mal à respirer avec un petit rhume, il essaie aussi de se préserver pour demain (jeudi). J’ai dû prendre seul la bonne roue. Parfois, ça réussit, parfois non. J’avais choisi celle de Groenewegen, c’était la bonne, j’ai pu le doubler sur la fin.”

Le Belge sait pourtant qu’il doit beaucoup à sa formation. “Ma réussite dans les sprints a été une longue et lente construction, on n’a pas eu beaucoup de temps au début à construire cela, mais ça paie enfin sur ce Tour. Il faut aussi un peu de chance, mais mes victoires ne sortent pas de nulle part, on a énormément travaillé pour cela, l’équipe et moi. Nous sommes très focalisés sur les sprints avec l’équipe que nous avons ici. Le soutien dont je bénéficie rend les choses plus faciles quand arrive le sprint.”

La réussite du maillot vert est aussi le fruit de son professionnalisme. “Je me suis beaucoup entraîné à grimper, dit le Campinois qui a fait un stage à Tenerife et un autre à La Plagne en amont du Tour. Je ne m’entraîne pas tellement à sprinter mais plutôt à mieux grimper pour être plus frais dans les sprints. La fraîcheur aide à bien aborder le sprint, à prendre les bonnes décisions. Le mental joue un grand rôle dans un sprint, la confiance aussi… L’ambiance également, qui est excellente dans le groupe. On forme un groupe de jeunes coureurs qui s’amusent bien, qui m’aident en montagne, qui vont le faire dans les Alpes comme ce fut le cas dans les Pyrénées.”

Sa série formidable depuis les deux dernières éditions du Tour et celui-ci, s’est poursuivie. Si on ajoute les trois autres sprints auxquels il avait pris part, à ses débuts sur le Tour en 2019, alors qu’il roulait chez UAE et lançait Alexander Kristoff, Jasper Philipsen s’est classé vingt fois de suite parmi les sept premiers d’un sprint avec six succès, six 2es places, quatre 3es, deux 5es, une 6e et une 7e ! Il n’avait pas couru le Tour 2020, son équipe d’alors préférant jouer la carte de Tadej Pogacar avec le succès final que l’on sait.

Avec, a priori, trois sprints qui pourraient encore survenir, le coureur d’Alpecin-Deceuninck peut encore étoffer son palmarès. “J’ai gagné quatre fois, mais j’ai aussi perdu un sprint massif contre Mads Pedersen. Un sprint dur, en côte. La semaine prochaine, ce sera difficile de contrôler pour avoir un autre sprint (NdlR : les 18e et 19e étapes peuvent potentiellement finir par un emballage massif). Des échappées peuvent réussir sauf dans la dernière étape. D’ici à Paris, j’espère ne pas tomber malade. J’ai un bon avantage maintenant au classement par points. Désormais, mon objectif est de rentrer à Paris avec le maillot vert.”