"L’incroyable Hulk", "Imbattable" : le Belge Philipsen a bluffé tout le monde après sa nouvelle démonstration au Tour de France

Un nouveau succès qui a impressionné la planète cyclisme. “Sur le Tour, le temps a changé avec la pluie”, commence la Gazzetta dello Sport. “Mais Philipsen arrive toujours à l’heure au rendez-vous pour la victoire. Il est un peu comme l’incroyable Hulk avec son maillot vert. Sauf qu’il n’arrache pas sa chemise. Au contraire, il compte bien la garder collée à sa peau jusqu’à Paris.”

Nos confrères lui donnent même la note de 10 sur 10 dans cette onzième étape. “Le Belge est imbattable dans la dernière ligne droite. Il n’a tout simplement pas de rivaux. Jasper l’a prouvé une fois de plus : il est le roi du sprint.”

Dans les pages du quotidien rose, Petacchi explique le succès de Jasper Disaster. “Il gagne toujours parce qu’il aime prendre des risques”, dit-il justement. Même son de cloche de la part de L’Equipe dans ses pages du jour. Avec un titre simple, mais qui veut dire beaucoup : “Pourquoi Philipsen enchaîne-t-il les victoires ?” Et le quotidien pense avoir la réponse : “Privé du train Alpecin-Deceuninck à Moulins, Philipsen a gardé son emprise car il ne se contente pas d’être le plus rapide : il peut aussi être le plus habile pour trouver la bonne roue à suivre, changer de plan au gré des soubresauts, avec une agilité et une confiance décuplées par ses victoires.”

Pour Eurosport, le gaillard est taillé pour dominer sans partage. “Qui d’autre ?”, questionne le média sur son site internet. “Si l’arrivée à Moulins était inédite mercredi, le dénouement, lui, a eu comme un air de déjà-vu. Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) a triomphé sans surprise dans l’Allier, à la faveur d’une nouvelle arrivée au sprint. 11 étapes, 4 victoires. Dans son domaine, le Belge est totalement dominateur sur cette édition 2023. Et il n’y a pas de raison que ça ne dure pas jusqu’à Paris…”

En Espagne, on fait un petit jeu de mots : “Philipsen VI de Bourbon”, titre le quotidien AS. En effet, son arrivée triomphante à Moulins, la capitale du duché de Bourbon, a permis au sprinter de remporter sa sixième étape sur la grande boucle depuis le début de sa carrière. “Sans son fidèle lieutenant, Mathieu Van der Poel, mais avec une habileté rare et un sens du timing incroyable, il est passé de roue en roue jusqu’à la dernière de Dylan Groenewegen, qu’il a facilement dépassé sur la ligne d’arrivée. Quatre victoires et six si l’on ajoute celle de l’an dernier. C’était Philipsen VI de Bourbon. Le roi du sprint.”

Dans son podcast “The Move”, Lance Armstrong a également encensé le nouveau boss du sprint. “Philipsen est de loin l’homme le plus rapide de la course. Ce gars a absolument tout. Il a l’équipe et la confiance. En plus, il est encore jeune ! Pour quelqu’un comme Caleb Ewan, le temps presse pour gagner une étape du Tour. Cela doit être frustrant pour lui d’avoir un gars comme Philipsen qui se joue de tout le monde.”

Pour Hincapie, ancien coéquipier de l’Américain, il n’y a aucun débat et il se demande même comment le vaincre. “Ce mercredi, Philipsen était tout seul sur sa planète. Cela ne m’étonne même plus tant il a volé de roue en roue. Puis, il a gagné avec une telle facilité. Comme si de rien était, il a laissé Ewan sur place ! Les autres équipes vont devoir trouver une tactique différente pour le battre…”

C’est bien simple, ils ont jusqu’à Paris pour trouver la parade. Mais le train Philipsen ne semble pas vouloir partager cette année.