Tour de France : Fabio Jakobsen abandonne, pas remis de sa chute

”Je suis très triste de quitter la Grande Boucle, car j’avais de grands objectifs pour cette course et je voulais être à mon meilleur avec l’équipe. Je vais maintenant prendre un peu de temps pour récupérer et me vider la tête, et j’espère être de retour à mon meilleur niveau plus tard cette saison”, a-t-il rajouté.

Jamais vraiment remis de sa chute, le Néerlandais était en grande difficulté depuis, ne passant pas loin d’une disqualification pour délais dépassés. Quatrième du premier sprint, il n’a jamais fait d’autre top 10 depuis. Le Tour galère de l’équipe Soudal Quick-Step continue…