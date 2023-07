Tour de France : Jasper Philipsen dans la lignée des plus grands sprinters de tous les temps

Il faut remonter 25 ans en arrière pour trouver trace d’un Belge enlevant quatre étapes dans un même Tour. C’était Tom Steels, en 1998. Dix-sept ans plus tôt, Freddy Maertens avait gagné cinq sprints sur la Grande Boucle 1981. Le coureur limbourgeois peut donc encore espérer égaler, voire faire mieux que l’ancien double champion du monde. Eddy Merckx, bien sûr, à plusieurs fois fait mieux, mais il ne s’agissait pas de sprints. “Je vois encore trois possibilités d’un sprint, a dit Philipsen quelques minutes après sa nouvelle victoire. Mais beaucoup essaieront encore de s’échapper dans ces étapes. Je suis très content de mes quatre succès et je pense surtout à l’arrivée à Paris qui est la seule étape où nous sommes sûrs qu’il y aura un sprint.”

Sans remonter loin dans le temps, dans l’histoire récente de la course au maillot jaune, deux sprinters internationaux ont gagné aussi rapidement, voire plus tôt quatre étapes d’un Tour que ne vient de le faire Philipsen. Un autre avait même fait mieux. En 2017, Marcel Kittel avait gagné cinq des onze premières étapes du Tour. Ce qui ne porta pas chance au sprinter allemand qui allait abandonner une semaine plus tard, sur chute et avec le maillot vert sur le dos. Son succès dans la 11e étape cette année-là fut la dernière de ses 14 victoires. En 1999, Mario Cipollini avait lui gagné quatre sprints à la suite, entre la 4e et la 7e étape, avant de se retirer deux jours plus tard, comme le fantasque Italien le fit d’ailleurs à chacune de ses huit participations à la Grande Boucle dont Cipo ne disputa jamais une 12e étape.

Dix ans plus tard, c’est Mark Cavendish qui se coucha au soir de la 11e étape du Tour avec quatre succès dans la poche du maillot. Le Manx Express gagna encore deux fois cette année-là, ce qui peut inspirer le Campinois.

Cette performance, six sprints gagnés, fait aussi du Britannique, personne ne s’en étonnera vraiment, le sprinter à avoir conquis le plus d’étapes dans une seule édition. C’est également un record dont le Belge peut toujours rêver.