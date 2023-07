"Si tu veux gagner une étape, change d'équipe": Geraint Thomas et Luke Rowe assez critiques envers la stratégie de Van Aert et Benoot au Tour

Pour Geraint Thomas et Luke Rowe, le Belge s'y prend mal pour tenter de décrocher son premier succès sur les routes de ce Tour de France (et son 10e au total sur la Grande Boucle). Dans le podcast Watts Occuring, le vainqueur du Tour 2018 et son ancien lieutenant ont quelque peu critiqué la manière dont Van Aert dépense de l'énergie en début d'étape pour prendre l'échappée. "Je ne comprends pas pourquoi Wout essaie de créer l'échappée lui-même. Quoi qu'il arrive, tout le monde saute dans sa roue. Il gaspille trop d'énergie en faisant cela. Alors qu'il est suffisamment fort pour attendre que la bonne échappée parte et ensuite faire le bon pour la rejoindre", se sont interrogés les deux Britanniques.

Selon eux, Van Aert n'est pas dans la bonne équipe pour pouvoir gagner une étape. "Si vous avez Pogacar ou Vingegaard dans votre team, le seul objectif est de gagner le maillot jaune", a affirmé Luke Rowe. L'ancien coureur d'Ineos ne comprend d'ailleurs simplement pas pourquoi l'actuel maillot jaune du Tour laisse des équipiers comme Benoot et Van Aert tenter leur chance dans les échappées. Et Geraint Thomas est d'accord avec son compatriote: "Tiesj, si tu veux gagner une étape du Tour de France, va dans une autre équipe. Ici, tu es le serviteur de Jonas Vingegaard. L'équipe n'a qu'un seul objectif : ramener le maillot jaune à Paris en toute sécurité. Dans des étapes comme celle d'hier (Roanne - Belleville-en-Beaujolais, ndlr), votre travail est d'économiser vos forces et de travailler pour Jonas le lendemain", a déclaré Thomas.

Ils ne sont toutefois pas si catégoriques avec Van Aert, à propos duquel ils s'accordent sur sa puissance et sa polyvalence: "Wout a un si gros moteur qu'il peut disputer l'étape un jour, récupérer le soir et faire son travail pour Vingegaard le lendemain".

On verra si les efforts de la machine d'Herentals paieront d'ici la fin du Tour.