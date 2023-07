Tour de France: Pogacar et Vingegaard vont en découdre dans le Grand Colombier (DIRECT)

À lire aussi

Malgré les ambitions affichées par Tadej Pogacar, qui a fait rouler son équipe dès le début d'étape, une échappée de vingt coureurs s'est formée. On y retrouve les Belges Maxim Van Gils et Jasper Stuyven, les grimpeurs Pierre Latour, Harold Tejada, Georg Zimmermann et Quentin Pacher ou encore des hommes forts comme Michal Kwiatkowski, Alberto Bettiol et Matej Mohoric.

Ces hommes parviendront-ils à résister au retour de Pogacar et Vingegaard dans le final ?