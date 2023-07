On dit que la forme est temporaire mais que la classe est permanente. Il l’a prouvé. Présent dans l’échappée du jour, Michal Kwiatkowski a remporté sa troisième étape sur un Tour de France avec la manière, au Grand Colombier. Le Polonais, qui était clairement le plus fort, a offert sa première victoire cette année à une équipe Ineos qui a misé sur la jeunesse, cette année, avec Thomas Pidcock (23 ans) et Carlos Rodriguez (22 ans). Mais c’est bien l’expérience qui a payé ce vendredi.

”Je ne pensais pas qu’on pourrait battre le peloton aujourd’hui. Je n’y croyais pas mais j’ai gagné”, savourait-il après l’étape.

Kwiatkowski en profite pour signer la 31e victoire de sa carrière, lui qui a un CV long que le bras : champion du monde, deux Strade Bianche, Milan San Remo, deux Amstel Gold Race, le GP E3, la Clasica San Sebastian, Tirreno-Adriatico, le Tour de Pologne et désormais deux étapes du Tour de France.

Maxim Van Gils confirme sa superbe saison

Quelle année 2023 pour Maxim Van Gils. S’il n’a pas encore gagné cette saison, le coureur belge de la Lotto Dstny continue de marquer les esprits. Après sa 7e place à l’Amstel Gold Race, sa 8e place à la Flèche wallonne, sa 11e place à Liège-Bastogne-Liège et ses deux tops 5 au Dauphiné, Van Gils tient son premier podium sur une étape du Tour de France.

Et quel podium. Il a terminé à la deuxième place de l’étape derrière Kwiatkowski, avec qui il était dans l’échappée de 19 coureurs qui s’est développée en début d’étape. Il a très bien géré la montée du Grand Colombier et s’est même permis le luxe de terminer devant… Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard.

”J’ai entendu dans mon oreillette qu’ils arrivaient et j’ai eu un peu peur mais j’ai réussi à conserver cette superbe place”, indiquait le Belge après l’étape. “J’adore les Alpes”, a ajouté celui qui a bien récupéré de sa chute en début de Tour et qu’on devrait revoir à l’attaque dans les prochains jours.

Pogacar reprend 8 secondes à Vingegaard

La formation UAE voulait la victoire d’étape. C’est pourquoi elle a roulé toute la journée derrière l’échappée, pour maintenir un écart inférieur à quatre minutes. Si Kwiatkowski est venu contrecarrer cet objectif initial, cela n’empêche pas Pogacar et sa bande d’être très heureux au soir de cette 13e étape.

Collectivement, UAE s’est montré plus forte que la Jumbo sur cette étape et grâce à son attaque tranchante dans le dernier kilomètre, le Slovène a repris huit secondes (quatre secondes sur la ligne et quatre secondes de bonifications) sur Vingegaard grâce à sa troisième place. Une belle opération qui permet à Pogi de se rapprocher à neuf secondes de son rival danois au classement général. Et de faire le plein de confiance avant la suite des hostilités.

”C’est un bon début, j’aurais aimé gagner mais nous sommes tombés sur plus fort, aujourd’hui, a expliqué Pogacar après la course. Ce sprint long était très difficile mais ça en valait la peine.”

Après Jakobsen, Ewan abandonne

Un jour après Fabio Jakobsen (Soudal – Quick Step), c’est Caleb Ewan (Lotto Dstny) qui a quitté la route du Tour de France. L’Australien a (encore une fois) rapidement été distancé et semblait parti pour une journée galère. Cela s’est confirmé. Malgré la présence de Frederik Frison, qui s’était relevé pour attendre son sprinteur (et qui a terminé dans les délais), Ewan a mis pied à terre et a quitté la course, à bout de forces. Pour remporter une étape, la meilleure carte de Lotto Dstny est désormais Maxim Van Gils, deuxième ce vendredi.