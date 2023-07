”Je suis content d’être encore en vie” : Wout van Aert n’a pas apprécié la descente du Grand Colombier au milieu des fans

Et les coureurs n’en avaient pas tout à fait terminé après être arrivés au sommet du Grand Colombier. En effet, les bus des équipes n’étant pas autorisés à monter tout en haut du col, les membres du peloton devaient redescendre à vélo jusqu’en bas. Et à en croire Wout van Aert, c’était presque une “étape après l’étape”, tant la descente était dangereuse. “Je suis content d’être encore en vie”, a soufflé le Belge une fois arrivé près du bus Jumbo-Visma, avant d’expliquer à la chaîne néerlandaise NOS : “Des milliers de gens sont encore sur la route et nous, nous devons descendre le col. Ce n’est pas toujours très sécurisant”. “Les supporters ne font pas spécialement attention à nous, car eux redescendent aussi la route”, une fois la majorité des coureurs passés devant.

Même son de cloche chez son équipier Dylan van Baarle. “Ce n’était pas amusant”, a confié le Néerlandais, “Il y a encore des coureurs qui montent, d’autres qui descendent. Et avec ça, il y a des gens qui marchent sur la route et regardent ailleurs. Ils ne se rendent pas compte que nous devons encore rejoindre notre bus après l’étape”.