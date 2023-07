Tour de France : une course disputée à 100 à l'heure, la Jumbo-Visma a un plan (DIRECT)

À lire aussi

Si le duel entre les deux prétendants au maillot jaune à Paris est plus que jamais indécis, Tadej Pogacar ayant réduit son retard à 9 secondes sur Jonas Vingegaard, vendredi au Grand Colombier, celui pour le maillot à pois de meilleur grimpeur sera aussi d'actualité puisque 52 points seront mis en jeu. Neilson Powless en compte 46 pour 31 à Pogacar.

L'arrivée la plus précoce attendue à 17h18 (moyenne de 38 km/h).

Mais après cinq kilomètres à peine, l'étape a été neutralisée après une chute massive dans le peloton mettant au sol de nombreux coureurs dont Louis Meintjes qui a été contraint à l'abandon. La course est finalement repartie après une vingtaine de minutes de neutralisation.

Quelques kilomètres plus loin, dans la descente du col de Saxel, alors que la bagarre était lancée pour former l'échappée matinale, Romain Bardet est tombé et a lui aussi dû quitter la Grande Boucle.