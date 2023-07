Tour de France: Vingegaard et Pogacar vont poursuivre leur duel indécis dans les Alpes (Direct à 15h30)

Après 4200 mètres de dénivelé positif franchis samedi, la 15e étape du Tour de France proposera dimanche entre Les Gets et Saint-Gervais encore davantage de montées dimanche puisque le duel entre les deux ténors de la course Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, séparés par dix secondes au classement général, et tous les autres coureurs devront passer 4500 mètres de dénivelés positifs.