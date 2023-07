Serge, quel est votre avis sur l’incident entre les motos et Pogacar au sommet du col de Joux Plane ?

”Selon moi, il y a plusieurs facteurs : une énorme foule peu disciplinée et l’absence d’une moto de la garde républicaine pour ouvrir la course. C’est normalement les gendarmes qui ouvrent le public, pas les motos médias qui forment le pool (NdlR : les motos, désignées par ASO, qui filment et prennent des photos pour toutes les télévisions et agences de presse). À partir de ce moment-là, je me mets à la place du motard et quand Pogacar attaque, ça va super vite ! Avec tout ce monde, le réflexe est de ralentir. À la place du pilote en cause, j’aurais fait la même chose plutôt que de risquer de toucher un spectateur. Mais c’est toujours pareil et on tombe sur le motard. J’ai, par contre, beaucoup apprécié la réaction de Pogacar, qui n’en a pas rajouté. Sportivement, tout le monde est un peu resté sur sa faim mais le Slovène sait aussi que les motos sont parfois un allié pour lui, quand il profite de notre aspiration. Et parfois pas.”

Le public aurait-il dû être mieux géré ?

”Cette année, il est particulièrement indiscipliné. Ces dernières années, France Télévisions a beaucoup filmé le public le long de la route. Cela a pour conséquence que de nombreuses personnes viennent non pas pour la course mais pour être vus à la télé. Et elles deviennent complètement folles lorsqu’ils voient la caméra. On a peut-être mis les gens un peu trop en valeur. Et je dois avouer que j’ai rarement vu autant de monde que cette année.”

Existe-t-il des règles de distance pour les motards ?

”Dans un col, la moto télévision essaye d’être à 10 ou 15 mètres des coureurs. Mais elle ne peut pas être trop loin non plus, sinon la vague de spectateurs se referme devant la moto… et on ne voit plus rien à la caméra.”

Que pensez-vous de la sanction des deux motos : suspension d’une journée et 515 euros d’amende ?

”Les amendes, c’est nouveau. Je la trouve énorme par rapport au salaire du motard ou du photographe. Cela représente deux ou trois jours de travail et nous n’avons pas le même salaire que les cyclistes.”

Avez-vous senti un renforcement des règles de sécurité, ce dimanche ?

”Oui, il y avait une vigilance accrue et toutes les motos médias étaient derrière les coureurs, et non pas devant. Tout le monde voulait éviter un nouvel incident.”